Mit einer kleinen Delegation des Festkomitees des Hennener Kolpingkarnevals haben sich Prinz Marco I. und Prinzessin Stephanie II. auf den Weg nach Düsseldorf gemacht. Sie wurden vom Parlamentspräsident André Kuper und die 1. Vizepräsidentin Carina Gödecke in Empfang genommen und bekamen den Orden des Landtags überreicht.

Tollitäten aus ganz NRW

Eine Woche vor der Hochphase der närrischen Session feierten sie gemeinsam mit anderen Tollitäten aus Nordrhein-Westfalen und steigerten ihre schon vorhandene Vorfreude auf die Sitzungen im Festzelt in Hennen. „Es ist eine richtig schöne Veranstaltung hier im Landtag, aber den heimischen Karneval bei uns in Hennen, kann niemand toppen, erzählt Marco I. mit Begeisterung.

Neben dem bunten Programm der dortigen Karnevalssitzung, lud Thorsten Schick, Landtagsabgeordneter, das Prinzenpaar zu einer Besichtigung des Landtags ein und erklärte dabei, wie sich ein Arbeitstag in Düsseldorf gestalten kann.

Prunksitzungen im Festzelt und Kinderkarneval

Mit vielen karnevalistischen Eindrücken im Gepäck freut sich das Hennener Prinzenpaar nun auf die Sitzungen am 21. und 22. Februar 2020 und den Kinderkarneval (23. Februar 2020) im Festzelt in Hennen. Für einen vergnüglichen und amüsanten Start ins Karnevalswochenende können Sie für die Sitzung am Freitag, 21. Februar 2020 noch Karten unter www.kolping-hennen.de oder am kommenden Sonntag zwischen 11.00 und 13.00 Uhr im katholischen Kirchenzentrum in Hennen erwerben. David Friedrichs, Benedikt Lowinski, Prinzessin Stephanie II., Prinz Marco I., Thorsten Schick und Günther Kolbert wurden von Andrè Kuper (Präsident des Landtags, 3. v.r.) in Empfang genommen.

Landtag NRW / Bernd Schälte