Iserlohn. Alexandra Dariescu, die begnadete rumänische Pianistin, deren Multimedia-Produktion "The Nutcracker and I" mit Klavier, Live-Tanz und computeranimierten Figuren über 70.000 vornehmlich junge Konzertbesucher in 46 Ländern besucht haben, wird gefeiert für ihre schier grenzenlosen technischen Fähigkeiten und ihr "herrlich durchdachtes Spiel". Als Gastkünstlerin der 43. "Internationalen Herbsttage für Musik" in Iserlohn wird sie im Rahmen des Festivals vom 21. bis 23. September 2022 einen Internationalen Meisterkurs für Klavier geben.

Im Kurs haben talentierte Studierende aus ganz Europa und begabte Klavierschüler ab 15 Jahren direkten Kontakt mit der Virtuosin und profitieren unmittelbar von ihren Hinweisen, Anregungen, Spezial-Tipps und von ihrer Ausstrahlung, wenn sie ihnen die Tiefen des musikalischen Ausdrucks eröffnet. Im Konzertsaal der Musikschule in der Gartenstraße 39 erhalten die Teilenehmenden drei Tage lang vor- und nachmittags Einzelunterricht vor der Gruppe und präsentieren sich am Abend des letzten Kurstages beim "Konzert der Meisterstudenten” vor Alexandra Dariescu und der interessierten Öffentlichkeit.

Da der Meisterkurs erfahrungsgemäß nicht allen Interessierten einen Platz bieten kann, empfiehlt die Musikschule, sich baldmöglichst anzumelden – spätestens jedoch bis zum 28. August. Eine "passive Teilnahme” als Zuhörer ist ebenfalls möglich. Anmeldeformulare sind im Büro der Musikschule Iserlohn (Gartenstraße 39, Tel. 02371/217-1953) sowie unter www.iserlohn.de/kultur/musikschule/internationale-herbsttage-fuer-musik/ als Download erhältlich.