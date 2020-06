Rest off Outta Limits - so oder so ähnlich sollte das Konzertmotto des Chores Outta Limits zum traditionellen Konzertabend am Mittwoch vor Fronleichnam sein. Nun macht Corona auch uns einen Strich durch die Rechnung... Um unsere treuen Fans nicht zu sehr zu enttäuschen, haben wir eine CD aufgelegt. Sie enthält einen bunten Querschnitt durch 25 Jahre Chorgeschichte. Die CD wird am Mittwoch, den 10. Juni zwischen 20:00 und 21:00 vor der Erlöserkirche in Wermingsen an Vorbeifahrende oder -laufende kostenlos verteilt. Freiwillige Spenden gehen an die Iserlohner Tafel.