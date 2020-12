58636 Iserlohn,

Seilersee-Parkplatz, Seeuferstraße.

9.30 Uhr

Die Callerbachtalsperre (Seilersee) wurde ursprünglich gebaut, um die Wasserzufuhr für die nahe gelegene Kläranlage zu sichern. Die Bauzeit begann 1913 und wurde amtlich am 10. Juni 1914 als Talsperre abgenommen. Der Seilersee ist ca. 16 Hektar groß, fasst bis zu 500 000 m3 Wasser mit einer Staumauer von 160 m Länge. Für Iserlohn hat der See eine große Bedeutung als Naherholungsgebiet. Besonders Familien mit Kindern und ältere Menschen nutzen die Spazierwege rund um den Seilersee. Nicht weit vom See entfernt befindet sich eine Minigolfanlage, ein Schwimmbad, ein Fußballplatz und vieles mehr. Wie auf den Bildern zu sehen ist, kann man auf dem See Tretboot fahren oder rudern (Zu dieser Jahreszeit aber nicht). Der Kinderspielplatz ist wunderschön.

Obwohl ich "schon" um 9.30 Uhr am Seilersee losspaziert bin, waren dort schon viele Menschen unterwegs.

Viel Spaß beim Schauen. Die Sonne ließ sich auf meinem Rundweg leider nicht blicken.