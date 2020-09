Ab Dienstag, 22. September, bietet die Zweigstelle Letmathe der Musikschule Iserlohn einen besonderen Schnupperkurs an: Vorschulkinder (ein Jahr vor der Einschulung) finden beim "Einstieg mit der Blockflöte" in Begleitung eines Elternteils einen ersten Kontakt zu diesem gut lernbaren Instrument: Spielerisch geht es um das Kennenlernen der Blockflöte, um erste Töne, einfache Atemführung und um die Freude an den Klängen.



Der Schnupperkurs läuft an vier Terminen vom 22. September bis zum 27. Oktober (ohne Herbstferien) immer dienstags von 16.05 bis 16.30 Uhr und kostet inklusive guter Leih-Blockflöte einmalig fünfzehn Euro (Barzahlung bei Beginn). Bei ausreichenden Anmeldungen kann ein weiterer Kurs um 16.30 Uhr eingerichtet werden.

Informationen und Anmeldeformulare gibt es im Sekretariat der Musikschule in Letmathe, Von-der Kuhlen-Straße 14, Tel. 02374-15702, und in der Hauptstelle Iserlohn, Gartenstraße 39, Tel. 02371- 217-1952) sowie auf Anfrage per E-Mail an musikschule@iserlohn.de oder per Fax an 02371-217-1958. Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 17. September.