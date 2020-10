Mit einem Ausflug in den Allwetterzoo Münster starteten diesmal 14 Stenner-Schülerinnen und -Schüler in ihr Herbstferienprogramm – Inspirationen holen für das Kreativ-Workshop-Thema „Rund ums Tier“. Das hat sich gelohnt, wie die Bilder zeigen, die in den folgenden Tagen im Gymnasium an der Stenner entstanden sind.

Von Hilde Goor-Schotten

Iserlohn. Während die Sechstklässler sich mit Skizzieren, Schablonenarbeit und Sprühtechnik beschäftigten, setzten die Fünftklässler ihre Ideen vor allem mit Acrylfarben um. Die Kinder waren da ebenso begeistert dabei wie beim Arbeiten mit Draht, das noch auf dem Programm stand, und bei der Abschlussfahrt in den Sauerlandpark.

In den Ferien in die Schule? Für die Teilnehmer des Workshops war das überhaupt keine Frage. Alle waren morgens super pünktlich, und mancher wäre nach den kreativen Stunden inklusive Frühstück und Mittagessen nachmittags gern auch noch länger geblieben, berichtete Schulsozialarbeiterin Alexandra Knabe. Mit ihrem Kollegen Detlef Schneider sowie Ina Schulte und Petra Lukaschek von der Kunstschule casa b organisierte sie gemeinsam mit der Jugendarbeit der Stadt Iserlohn das Programm. Die Kooperation zwischen Schule und Jugendschutz ist seit Jahren bewährt. „Die Ferienprogramme kommen immer gut an“, sagt Alexandra Knabe. „Wir machen damit den Kindern ein attraktives Angebot und entlasten gleichzeitig die Eltern in der Betreuung“, ergänzt Bernd Schulte, Teamleiter Jugendarbeit. Und verteilt auf zwei Räume und die große Pausenhalle war da diesmal auch Corona kein Problem.