Iserlohn. Das Stadtmuseum am Fritz-Kühn-Platz 1 lädt alle Interessierten zu einer Führungen durch die Wanderausstellung "In aller Munde" ein. Der erste Termin ist am Freitag, 10. September, um 15 Uhr.

Die Ausstellung, die noch bis Sonntag, 24. Oktober, gezeigt wird, basiert auf der branchengeschichtlichen "Sammlung Hohner". Dokumentiert wird die Geschichte vom Aufstieg Matthias Hohners, der mit dem weltweiten Export der "Mundharfen" Millionen verdiente, und seiner Nachfolger, die das Akkordeon salonfähig machten und die "Matthias Hohner AG" zum Großbetrieb mit 5000 Beschäftigten ausbauten.

In 14 "Ausstellungsboxen" wird die Geschichte der Mundharmonika und des Akkordeons inszeniert, so zum Beispiel in der blauen "Weltraumbox", die dem Besucher einen besonderen Sound bietet: Der Original-Funkverkehr von Gemini VI, wo Astronaut Walter Schirra eine an Bord geschmuggelte Mundharmonika spielte, das erste Musikinstrument im Weltall.

Die Wanderausstellung präsentiert rund 700 Musikinstrumente aus der Sammlung des Deutschen Harmonikamuseums, von Akkordeon-Raritäten bis zur Elfenbein-Mundharmonika aus Wien, von der TexMex-Handharmonika bis zur klassischen Blues-Mundharmonika "Marine Band".

Die Teilnahme an der Führung kostet 3 Euro, ausgenommen Kinder bis 14 Jahre. Anmeldungen werden unter Tel. 02371/217-1961 oder museum@iserlohn.de angenommen. Weitere Termine sind am Montag, 27. September, um 16 Uhr und Freitag, 22. Oktober, um 15 Uhr.

Termine für Gruppenführungen, 60 Euro pro Gruppe, können mit dem Museumpädagogen Peter Häusser unter Tel. 02371/217-1963 oder peter.haeusser@iserlohn.de vereinbart werden.

Alle Teilnehmer der Führungen müssen vollständig geimpft, genesen oder getestet sein und einen entsprechenden Nachweis vorzeigen. Außerdem ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben.