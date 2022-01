Iserlohn. Der ehrenamtliche Dienst der Stadt Iserlohn „Continue“ führt regelmäßig monatliche Gesundheitsvorträge in der Begegnungsstätte Sonnentreff, Sonnenweg 5a, im Dröscheder Feld durch. Der Organisator Friedhelm Leppert hat nun die Zusage der Referenten für das erste Halbjahr 2022 und deren Themen.

Die Termine finden unter den jeweils geltenden Corona-Maßnahmen statt. Aktuell mit 2G-Regel. Wegen der beschränkten Teilnehmerzahl ist auch eine Anmeldung bei Friedhelm Leppert unter Tel. 02371/7837007 vorzunehmen. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei und dauern etwa 90 Minuten.

Immer mittwochs um 19 Uhr:

Am 19. Januar, kommt der Chefarzt des Fachbereichs Wirbelsäulenchirurgie/-orthopädie der Paracelsusklinik Hemer, Karsten Knizia und hält einen Vortrag über das Thema „Wenn das Rückgrat aus den Fugen gerät – Rücken-Bein-Schmerzen beeinträchtigen die Lebensqualität“.

Am 16. Februar, wird Georgios Papadopolou, Chefarzt der Gefäßchirurgie, Arzt für Phlebologie, endovaskulärer Chirurg am Elisabeth-Hospital Iserlohn, über „Wenn das Gehen zur Qual wird – die ,Schaufensterkrankheit' und was Sie dagegen tun können" referieren.

Pieter Roelvink, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, Leiter der Neurologie in der Paracelsusklinik Hemer, erzählt am 16. März, über „Der Sturm im Kopf – Notfallversorgung bei Schlaganfällen".

Am 20. April, kommt der Privatdozent Martin Meyer, Chefarzt der Rheumaklinik Hagen-Haspe, und hält über das Thema „Neue Therapiemöglichkeiten bei rheumatischen Gefäßentzündungen" einen Vortrag.

Die Hausärztin und Ernährungsberaterin Corinna Gorges und Andreas Reh, Ernährungscoach und Trainer für Stressmanagement, aus Iserlohn werden am 18. Mai, über „Ernährung bei Arthrose und Rheuma" reden.

Und am 15. Juni, gibt es einen Besuch des Hospizes Mutter Teresa in Letmathe. Die Einrichtungsleitung informiert über das Haus, das auch besichtigt werden kann.