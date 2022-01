Iserlohn. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bedankt sich bei den Helfern und Spendern für die Unterstützung in 2021 und ruft zu weiteren Blutspenden auf. Der Pressereferent des Zentrums für Transfusionsmedizin in Hagen, Stephan Jorewitz, hat einen Blick auf 2021 geworfen: „Der DRK Blutspendedienst ist sehr dankbar für die Hilfe und Unterstützung aller Blutspender und ehrenamtlichen Helfer in 2021.“

Keine Reserven übrig

Er verweist jedoch auf Stephan David Küpper, den Pressesprecher und Leiter der Unternehmenskommunikation: „Während die Spendenbereitschaft in der Pandemie ein stetiges Auf und Ab verzeichnete, kam es mit den steigenden Inzidenzen im Herbst zu weiteren Rückgängen. Seit Oktober ist es dem Blutspendedienst nicht gelungen, notwendige Reserven aufzubauen; im Gegenteil, jeden Tag mussten die Klinikbestellungen gekürzt werden.“

Mit Blick auf die angespannte Situation appelliert Stephan David Küpper: „Der DRK-Blutspendedienst ruft nachdrücklich zum Blutspenden auf, um zum Jahresauftakt wieder in eine sichere Versorgungssituation zu kommen."

Neuer Termin in Iserlohn

Am Mittwoch, 12. Januar, werden im DRK Zentrum, Karnacksweg 35 a, in Iserlohn von 10 bis 20 Uhr Blutspenden möglich sein. Terminreservierungen können unter www.blutspende.jetzt vorgenommen werden. Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren. Zur Spende muss ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden.

Weitere Infos gibt es unter www.blutspendedienst-west.de/corona oder unter Tel. 0800/11949-11. Dort werden montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr Fragen beantwortet.