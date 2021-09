Iserlohn. Bei der Kursleiterversammlung der Volkshochschule (VHS) ging am Donnerstag, 26. August, eine Ära zu Ende. Der dienstälteste Englischdozent Charles Wayne Brooks wurde mit Ehren in den "Ruhestand" verabschiedet.

Seine Karriere an der VHS begann der ausgebildete Englischlehrer im Jahre 1972 und diese währte, unterbrochen durch USA-Aufenthalte, bis zum Lockdown im Herbst 2020, als er sich entschloss, den Ruhestand ruhiger zu gestalten.

Amerikaner und Deutsche als Team

Als gebürtiger Amerikaner mit deutscher Ehefrau konnte er sich in die Englischschüler hervorragend einfühlen und kannte sämtliche Tricks, um auch die Schüchternsten zum Englisch sprechen zu bringen.

Unterrichtet hat er vom Anfängerbereich bis zur Oberstufe. Besonders am Herzen lagen ihm die Konversationskurse "Spotlight on Communication" oder auf Oberstufen-Niveau der Kurs "Discussion and Debate", der später zum Konversationskurs "Language Buffet - All You Can Speak for 5 Euros" wurde. Dort konnte auf Englisch über Filme, Songs, Poesie diskutiert und auch kleine Theaterstücke geprobt werden.

Weihnachtszeit mit Charles W. Brooks

Zur Weihnachtszeit lief Charles Wayne Brooks richtig zur Höchstform auf. Er veranstaltete regelmäßig seine "Caroling-Runden", bei denen er mit VHS-Teilnehmenden seiner Kurse englische Weihnachtslieder mit musikalischer Begleitung vortrug. Den absoluten Höhepunkt seiner Aktivitäten an der VHS stellten seine "Weihnachtsliederabende" dar: im Dezember 2007 in der Stennerstraße und im Dezember 2008 im Stadtbahnhof. Unter dem Motto "Let's sing Christmas Carols" animierte er zum Mitsingen im Fanny-van-Hees-Saal.

Seine Frau Marianne Brooks hat vor und hinter der Bühne immer mitgeholfen, sei es beim Mitsingen, beim Nähen von Kostümen oder Backen englischen Gebäcks.