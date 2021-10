Iserlohn. Mehrere Strom- und Gasanbieter stellen teilweise die Belieferung seiner Kunden mit Erdgas und Strom ein. Die Versorgung der betroffenen Haushalte wird durch den jeweiligen Grundversorger in der „Ersatzversorgung“ sichergestellt. Im Netzgebiet von Iserlohn wird die Versorgung von den Stadtwerken übernommen.

Zeitnahes Handeln



„Da der Ersatzversorgungstarif höher ist als viele unserer Alternativtarife, empfehlen wir allen betroffenen Kunden sich zeitnah an uns zu wenden“, erklärt Peter Grabowsky, Leiter des Stadtwerke-Vertriebs.

In den letzten Monaten haben sich die Beschaffungspreise für Erdgas und Strom an der Börse teilweise verfünffacht. „Da die Stadtwerke langfristig und vorausschauend Strom und Gas einkaufen, um eben solche Preisspitzen zu vermeiden, sind unsere Kunden von den Preissteigerungen an der Börse nicht betroffen. Für uns ist im Sinne der Kunden Planungssicherheit ein wichtiger Faktor. Nur so können wir den Kunden eine Preissicherheit bieten“, sagt Peter Grabowsky. Die Stadtwerke haben bei der Beschaffung von Energie mögliche weitere Pleiten anderer Energieanbieter bereits berücksichtigt, so dass es nicht zu Engpässen in der Versorgung kommt.

Unterstützung und Informationen

Ob die bereits an den Energieversorger gezahlten Abschläge erstattet werden, ist nicht bekannt. Betroffene Kunden können sich mit der Bitte um Unterstützung und Information an die Verbraucherzentrale wenden. Die wichtigsten Informationen findet man unter stadtwerke-iserlohn.de/insolvenz-energieversorger.