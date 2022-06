Privatdozent Dr. Karsten Schulmann ist neuer Leitender Arzt der Onkologie in der DGD Lungenklinik Hemer. Am Mittwoch, 1. Juni, hat er seine Tätigkeit als Leitender Arzt in der DGD aufgenommen.

Die Lungenklinik hat, mit PD Dr. Schulmann einen Onkologen mit fachlicher Expertise gewonnen. Im Fachbereich Onkologie und Onkologische Palliativmedizin unterstützt er das Team um Chefärztin Prof. Dr. med. Anke Reinacher-Schick. Er übernimmt vor Ort auch die Funktion der chefärztlichen Vertretung.