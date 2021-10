Iserlohn. Der Blutspendendienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bietet auch in den Ferien wieder Termine zum Leben retten an.

Der Herbst hat uns erreicht. „Wer sich im Moment rundherum wohl fühlt, mag nach den vergangenen Monaten keinen Gedanken an Krankheit verschwenden und möchte die Ferien genießen“, weiß Stephan Jorewitz vom DRK- Blutspendedienst Hagen und wirbt mit Blick auf die aktuellen Blutspendetermine „Bitte denken Sie bei der Freizeitgestaltung auch an die Blutspende und reservieren Sie sich im Vorfeld einen Termin unter blutspende.jetzt. Die Kliniken und Arztpraxen unserer Region benötigen kontinuierlich Blutprodukte.“

Am Mittwoch, 13. Oktober, wird von 16 bis 19.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus, Untergrüner Straße 190, in Letmathe Blut gespendet. Außerdem kann am selben Tag von 10 bis 20 Uhr im DRK Zentrum, Karnacksweg 35 a, gespendet werden.