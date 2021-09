Iserlohn. Gleich mehrere neue Lehrkräfte konnte die Musikschule in den letzten zwei Monaten neu einstellen. Am Donnerstag, 23. September, stellte Musikschulleiter Paul Breidenstein bei einem Pressetermin zwei der Neuzugänge vor.

Als Nachfolgerin der bisherigen Gesangslehrerin Amy Antin unterrichtet seit Anfang September Vivien Janelt aus Dortmund an der Musikschule. Sie hat familiäre Beziehungen nach Letmathe. In den Niederlanden studierte sie im Studiengang "Musiktheater", was neben einer fundierten Gesangausbildung auch die Schwerpunkte Rock/Pop/Jazz, Musical und Tanz sowie Songwriting umfasst.

Mit ihr kann die Musikschule Gesangsunterricht ab sofort nicht nur in Letmathe, sondern dienstags und donnerstags auch in Iserlohn anbieten. Dank Zweitqualifikation unterrichtet Vivien Janelt auch Eltern-/Kind-Kurse und künftig die "Trommelhorde" in Letmathe.

Der zweite Neuzugang ist Vitaly Kiselev, der seit Anfang September als studierter Jazztrompeter und Big Band-Leiter in Elternzeitvertretung die Big Band der Musikschule und den Fachbereich Rock/Pop/Jazz leitet.

Über die Landesförderung "Musikschuloffensive" wird er zusätzlich für mehrere Jahre als Lehrkraft für unterrichtsbezogene Digitalisierung die Einführung von Lehrer-IPads, Musik-Apps, digitalen Smartboards und digitalunterstützen Unterrichtsformen und -methoden an der Musikschule begleiten und die Lehrkräfte diesbezüglich schulen und beraten.