Axel Sippel wird neuer Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Iserlohn. Das beschloss der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am Mittwoch, 22. Juni, Herr Sippel tritt damit die Nachfolge von Sparkassendirektor Dr. Christoph Krämer an, der am Montag, 1. August, in den Ruhestand eintritt.



Der 46-jährige Diplom-Kaufmann Axel Sippel, rückte zu Beginn des Jahres in den Vorstand der Sparkasse Iserlohn auf. Zuvor hatte Herr Sippel 10 Jahre lang das Firmen- und Gewerbekundenzentrum des Hauses geleitet. Auch aus der Vorstandsposition heraus zeichnet Herr Sippel seitdem insbesondere verantwortlich für das Firmen- und Gewerbekundenzentrum sowie das Private Banking.