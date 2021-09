Iserlohn. Die Sängerinnen des Frauenchors contakt suchen neue weibliche Mitglieder von Mitte 40 bis Ende 60 Jahren.

Denn nach der Coronapause soll es wieder mit dem gemeinsamen Gesang, den Auftritten und Konzerten losgehen.

Der Chor lädt Interessierte ein, am Mittwoch, 22. September, von 19.30 bis 21 Uhr im Gemeindesaal der Johannes Kirche am Nußberg, Ortlohnstraße1, an der Probe teilzunehmen.