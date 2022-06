Iserlohn. Das Fronleichnamsfest wird im Pastoralverbund Iserlohn gefeiert:

Sankt Gertrudis - Sümmern

Um 9 Uhr beginnt die Festmesse in Sankt Gertrudis anschließend findet die Prozession durch „Alt Sümmern“ mit den traditionellen Stationen Hof Brödder-Benteler, Kreuzkapelle/Friedhof, Laventie Straße statt. Und den Abschluss bilden das Te Deum und der sakramentale Segen in Sankt Gertrudis.

Herz Jesu - Hennen

In Hennen findet um 11.15 Uhr die Festmesse in Herz Jesu statt, mit anschießendem gemütlichem Beisammensein unter dem Kirchturm.

Sankt Pankratius – Mit Christus auf dem Weg

Um 9.30 Uhr findet die Festmesse in Sankt Aloysius für alle sechs Gemeinden von Sankt Pankratius statt. Gegen 10.30 Uhr findet die Prozession durch die Innenstadt mit Station am Altenheim Sankt Pankratius statt, die ihren Abschluss mit Te Deum und sakramentalem Segen in Sankt Aloysius findet. Anschließend gibt es die Gelegenheit zur Begegnung bei einem kühlen Getränk am Forum der Sankt Pankratius.

Die Kommunionkinder sind eingeladen, in ihrer Festkleidung am Fronleichnamsfest teilzunehmen.