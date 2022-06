Die Stadt Iserlohn wird auch in diesem Jahr am bundesweiten Digitaltag teilnehmen. Zahlreiche Aktionen beleuchten die unterschiedlichen Aspekte, Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung.

Iserlohn. Das Waldstadtlabor (Nordengraben 10) lädt am Freitag, 24. Juni, alle Interessierten herzlich ein zu einem Tag der offenen Tür. Dabei geht es um die zwei Schwerpunkte Digitalisierung / E-Government und Smart City. Von 10 bis 18 Uhr können die Besucher sich kostenfrei und ohne Anmeldung im und am Waldstadtlabor informieren oder Ideen mit einbringen.

Zu Beginn steht zwischen 10 und 14 Uhr das Thema Digitalisierung / E-Government im Vordergrund. Die Mitarbeiter der Stabstelle Digitalisierung zeigen dabei den aktuellen Stand zur Digitalisierung der Stadtverwaltung. Dabei geht es unter anderem auch um das Serviceportal, über das Verwaltungsleistungen digital erreichbar sind. Außerdem wird ein IT-Quiz zum sicheren Umgang mit E-Mails, Passwörtern etc. angeboten.

VR-Brille und Social Media-Quiz

Um 14 Uhr leitet Bürgermeister Michael Joithe das zweite Thema des Tages mit einem Besuch im Waldstadtlabor ein. Ab dann geht es um die Smart City, die für eine lebenswerte und nachhaltige Stadtentwicklung steht. Sie setzt sich mit sämtlichen Zukunftsthemen der Stadt Iserlohn auseinander, wie zum Beispiel Mobilität, Klimaschutz oder Ehrenamt. Zu diesen und weiteren Themen stehen Ansprechpartner im Waldstadtlabor zur Verfügung. Des Weiteren gibt es etwas zu erleben, wie ein Baumscheibenpuzzle zum CO2-Verbrauch, die VR-Brille oder ein Social Media-Quiz. In verschiedenen Vorträgen werden außerdem aktuelle Themen und Projekte der Smart City in Iserlohn aufgegriffen und in 15-minütigen Inputs vorgestellt wie zum Beispiel der autonome a-BUS, die Iserlohner Beteiligungsplattform oder das neue Solarpotenzialkataster.

Weitere Informationen zum Digitaltag und zum Waldstadtlabor finden Interessierte auf www.iserlohn.de/iserlohn-digital/stadtlabor-iserlohn oder bei Facebook (WALD STADT LABOR) und Instagram (waldstadtlabor). Ansprechpartnerin im Waldstadtlabor ist Eva Linn, Smart City Projektmanagerin (Tel. 02371/217-2424, E-Mail: eva.linn@iserlohn.de).

Das Programm am Digitaltag: