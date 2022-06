Urlaub am größte Strand des Sauerlandes in Hemer. Unter dem Motto ´Alles außer Meer` lädt der Sauerlandpark Hemer traditionell ab Samstag, 25. Juni, um 10 Uhr an den größten Sandstrand des Sauerlandes ein.

All diejenigen, die in diesem Jahr Urlaub daheim planen oder einfach einen netten Tagesausflug machen möchten, können bis Sonntag, 7. August, also in den gesamten Sommerferien, ganz entspannt im Park chillen und das an hoffentlich viele sonnigen Tagen.