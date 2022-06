Iserlohn. Am Wochenende vom 11. bis und 12. Juni war der Waldstädter Musikzug mit Majoretten eingeladen, das Schützenfest in Hamm-Berge mitzugestalten. Ein sehr hartes Wochenende stand den Waldstädtern bevor. 22 Stunden standen die Musiker dem Schützenverein zur Verfügung: Am Freitag nach dem Kaiser-Schießen folgte der „Große Zapfenstreich“. Samstag und Sonntag bereicherten die Waldstädter die Festzüge und gaben beim Königsschießen ein kleines Konzert. Das Kinder-Königsschießen wurde ebenfalls mit Musik begleitet. Montag war Ausklang und so sah man bei den Schützen und den Musikern keine Uniformen mehr.

Der Schützenverein Hamm-Berge war von den Waldstädtern so begeistert, dass für das kommende Jahr der nächste Vertrag gemacht wurde. Den Waldstädtern steht aber erstmal in diesem Jahr ein volles Programm bevor: Einige Veranstaltungen mit Zapfenstreich in der Region Hellweg und weitere Schützenfeste im heimischen Raum.