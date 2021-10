Iserlohn. Am Freitag, 22. Oktober, führt die Internettechnik Wartungsarbeiten am städtischen Netzwerk durch.

Die Homepage wird erreichbar bleiben, allerdings müssen einige Buchungs- und Informationsportale, wie der Bücherei-Katalog OPAC, das Volkshochschulen-Buchungssystem, die Datenbank für den Verkauf von Theaterkarten oder das Rats- und Sitzungsinformationssystem, vorübergehend abgeschaltet werden.

Zudem werden Terminvereinbarungen im Bereich Bürgerservice vorübergehend nicht möglich sein. Auch die Internet-Plätze in der Bücherei stehen nicht zur Verfügung. Die Stadtverwaltung und ihre Einrichtungen werden in dieser Zeit nicht per E-Mail erreichbar sein.

Während der Wartung eingehende Mails werden erst nach Ende der Arbeiten zugestellt. Die Wartungsarbeiten beginnen ab 13 Uhr und werden voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern.