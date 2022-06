Iserlohn. Bienenschutz ist Ehrensache, auch in Iserlohn. In der Historischen Fabrikanlage Maste-Barendorf leben seit sechs Jahren zwei Bienenvölker. Die Arbeit der Imker zu beobachten und etwas über Bienen und ihre Bedeutung für Mensch und Umwelt zu lernen, ist ein rege nachgefragter Teil des umweltpädagogischen Konzeptes der Iserlohner Museen. Ein neuer Schaukasten im Garten bietet den Besuchern außerdem die Möglichkeit, einen (vorsichtigen) Blick in einen wimmelnden Bienenstock zu werfen..

Die Frühjahrsernte in Barendorf ergibt in diesem Jahr einen leckeren Raps-Honig, der durch seine weiße Farbe und seine Festigkeit auffällt. Der Barendorfer Honig wird in 150 ml-Gläschen zum Preis von 2,50 Euro angeboten.

Der Verkauf findet ab sofort zu den jeweiligen Öffnungszeiten in der Historischen Fabrikanlage Maste-Barendorf (Baarstraße 220-226) sowie im Stadtmuseum Iserlohn (Fritz-Kühn-Platz 1) statt.

Das Team der Iserlohner Museen bittet um Verständnis, dass Interessierte nicht mehr als zwei Gläschen erhalten können. Es können auch keine Vorbestellungen angenommen werden.