Der Borkenkäfer: Er sieht so klein und unschuldig aus, fast wie eine Ameise, dennoch hat er in unseren heimischen Wäldern großen Schaden angerichtet.

Aus diesem Grund führt der Sauerländische Gebirgsverein (SGV) derzeit mit dem Landesbetrieb „Wald und Holz“ eine Qualitätssicherung der Wanderwege-Markierungen durch.

Borkenkäfer als auch Stürme der vergangenen Jahre haben den hiesigen Wanderwegen ganz schön zugesetzt. Vielerorts fehlen Bäume als Markierungsträger, so dass zur Qualitätssicherung nun neue Markierungspfosten gesetzt werden müssen.

„Dank der finanziellen Unterstützung des Landes NRW sind die Mitgliedsvereine in der Lage, die Markierungssicherheit an den Wanderwegen weiterhin sicherstellen zu können“, erklärt SGV-Präsident Thomas Gemke.

In enger Abstimmung mit den zahlreichen ehrenamtlichen Wegemarkierern wurden bisher rund 1.000 Standorte lokalisiert, an denen in den nächsten Monaten neue Pfosten gesetzt werden. „Im Rahmen unserer Tätigkeiten haben wir diese Aufgabe sehr gern übernommen und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Besucherlenkung“, so Forstamtsleiter Märkisches Sauerland Jörn Hevendehl.

Das Land NRW hat dazu rund 50.000 Euro zur Verfügung gestellt. „Die hervorragende Wanderwege- Infrastruktur unseres Bundeslandes dient den Bürgen als Naherholung und zieht viele Urlauber an. Damit dies auch künftig gewährleistet ist, ist dies eine sehr gute Investition“, so Thorsten Schick (Mitglied des NRW-Landtages), der die Maßnahme von Beginn an tatkräftig unterstützt hat.

Hintergrund

NRW verfügt über ein Netz von rund 80.000 Kilometern gut markierter Wanderwege. Viele der Wege sind, wie der Rothaarsteig, der Hohe Mark Steig der Ber- gische Panoramasteig, die Sauerland Waldroute und der Sauerland Höhenflug, weit über die Grenze bekannt zund beliebt.