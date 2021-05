Die Dechenhöhle ist wieder täglich zwischen 10 Uhr und 16 Uhr geöffnet!

Folgende Regeln gelten für den Besuch:

- Den Termin für die Begehung erhalten die Besucher vor Ort an der Kasse der Dechenhöhle beim Erwerb des Tickets.

- Ein tagesaktueller negativer Corona-Test ist nicht notwendig.

- Alle Personen, die an einer Höhlenbegehung teilnehmen, müssen ihre Kontaktdaten auf einem Formular hinterlassen, welches an der Dechenhöhle ausgegeben wird.

- Aufgrund der Schutzmaßnahmen ist die Anzahl der an einer Höhlenbegehung teilnehmenden Personen begrenzt.

- Das Höhlenmuseum kann zurzeit leider noch nicht besichtigt werden!

- Die Regelungen zur Kontaktsperre sowie Hygieneregeln müssen beachtet werden!

Weitere Infos unter www.dechenhoehle.de