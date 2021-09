HEMER. Von Freitag, 24. September, bis Montagvormittag, 27. September, und von Freitag, 22. Oktober, bis Montagvormittag, 25. Oktober, können vier zusätzliche Container für Grünschnitt genutzt werden.

Um den Bürgern die Entsorgung des Grünschnitts im September und Oktober zu erleichtern, lässt die Stadt Hemer auch in diesem Jahr wieder in einzelnen Stadtteilen Grüncontainer aufstellen. Es können die Container an folgenden Standorten genutzt werden:

• Freibad-Parkplatz, Teichstraße 23,

• Dorfgemeinschaftshaus Ispei, Stephanopel 112,

• Parkplatz Urbecker Straße/Ostenschlahstraße und

• Parkplatz Feuerwehr, Ihmerter Straße 252a.