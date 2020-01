Macht und Geld werden in immer weniger Hände konzentriert. Und die Politik versagt immer mehr dabei, die Bürger vor "Gangstern in Nadelstreifen" zu schützen.

"Die Metro AG plant, alle 277 Real-Märkte in Deutschland Ende Januar an ein deutsch-russisches Konsortium zu verkaufen."

fast jede dritte Stelle ist in akuter Gefahr



"Real wird voraussichtlich Ende Januar an Investoren verkauft, kaum drei Jahre, nachdem die Supermarktkette Kaiser's Tengelmann von den Großen der Branche übernommen worden ist. In Deutschland geht zwar kein Supermarktsterben um, die Einkaufsmöglichkeiten werden eher mehr als weniger, in Stadtzentren öffnen sogar neue, kleinere Lebensmittelläden. Die Betreiber sind aber immer die gleichen: Die großen Händler werden immer größer, die kleineren geschluckt."

Ein beschämender Deal