Iserlohn. Am Mittwoch, 22. September, um 12 Uhr, endet die Frist für den Online-Antrag unter iserlohn.de/aktuelles. Wer seine Stimme für die Bundestagswahl noch per Briefwahl abgeben möchte und dafür noch keinen Antrag gestellt hat, sollte das jetzt tun.

Außerhalb des Online-Antrages kann die Briefwahl bis einschließlich Freitag, 24. September, 18 Uhr, auch bei briefwahl@iserlohn.de, beantragt werden.

Postweg bedenken!

Wer seinen Antrag per Post an das Wahlamt schicken will, sollte bedenken, dass wegen des Postweges die Briefwahlunterlagen eventuell nicht mehr rechtzeitig eintreffen und eine gültige Stimmabgabe dadurch nicht mehr möglich ist. Es wird dazu geraten die Briefwahl persönlich im Briefwahlbüro im Rathaus am Schillerplatz, Erdgeschoss, Zimmer 028, zu beantragen oder gleich an Ort und Stelle zu wählen.

Das Briefwahlbüro ist in der Woche vor der Wahl zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag, 20., bis Mittwoch, 22. September, von 8 bis 16 Uhr Donnerstag, 23. September, von 8 bis 18 Uhr Freitag, 24. September, von 8 bis 18 Uhr.

Bei der Auszählung können nur die Briefwahlstimmen berücksichtigt werden, die am Sonntag, 26. September, bis 18 Uhr beim Wahlamt eingegangen sind.

Briefwahl persönlich einwerfen

Alternativ können die Wahlbriefe auch bei der Stadt in einen der Hausbriefkästen am Rathaus I, Haupteingang Schillerplatz 7 oder Eingang Lange Straße, am Rathaus II, Haupteingang Werner-Jacobi-Platz 12 oder Eingang Nordstraße, beim Bürgerservice Letmathe, Von-der-Kuhlen-Straße 14, sowie beim Bürgerservice Hennen, Hennener Bahnhofstraße 20 a, eingeworfen werden.

Für weitere Informationen und Fragen steht das Wahlamt unter Tel. 02371/217-1182 zur Verfügung.