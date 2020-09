Rund 16 000 Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahlen und rund 900 für die Integrationsratswahlen hat das Wahlamt der Stadt Iserlohn bislang verschickt bzw. in den Briefwahlbüros ausgehändigt.

Die Stadt Iserlohn weist alle Briefwähler darauf hin, dass die roten Wahlbriefe bis spätestens am Wahltag um 16 Uhr beim Wahlamt eingegangen sein müssen und nicht wie irrtümlich mitgeteilt um 18 Uhr!

Die Wahlbriefe können am Wahlsonntag auch bis 16 Uhr in einen der Hausbriefkästen der Stadt Iserlohn eingeworfen werden, und zwar am Rathaus I (Haupteingang Schillerplatz 7 oder Eingang Lange Straße), am Rathaus II (Haupteingang Werner-Jacobi-Platz 12 oder Eingang Nordstraße), beim Bürgerservice Letmathe (Von-der-Kuhlen-Straße 14) sowie beim Bürgerservice Hennen (Hennener Bahnhofstraße 20 a).

Wer noch Briefwahl für die Kommunalwahlen oder die Integrationsratswahl beantragen möchte, kann dies noch bis einschließlich morgen, Freitag, 11. September, im Rathaus erledigen. Da sich der Postweg so kurz vor dem Wahltermin nicht mehr anbietet, sollten, so das Wahlamt, die Briefwahlunterlagen persönlich in den Briefwahlbüros mitgenommen oder am besten gleich vor Ort direkt gewählt werden.

Die Briefwahlbüros sind am morgigen Freitag von 8 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Sie befinden sich im Erdgeschoss des Rathauses I am Schillerplatz: für die Kommunalwahlen im Raum 028 (links neben dem Haupteingang) und für die Integrationsratswahl im Raum 004 (gegenüber dem Haupteingang). Das Wahlamt hat Corona-bedingt eine Zugangsregelung getroffen.