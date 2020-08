Anlässlich der aktuellen Entwicklung bei der Corona-Pandemie in Iserlohn wendet sich der Ersten stellvertretenden Bürgermeisters Thorsten Schick an die Bürger.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ich wende mich erneut zum Thema Corona-Pandemie an Sie. Die Zahlen der infizierten Menschen in unserer Stadt sind wieder bedrohlich gestiegen. Am letzten Freitag waren es noch 26, heute sind es bereits 41. Aufgetreten sind die Infektionen unter anderem in Schulen, in einer Kindertageseinrichtung und in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Als Hauptursache für die aktuelle Ansteckung und Verbreitung des Virus nennen die Behörden Reiserückkehrer und die Teilnahme an privaten Festen und Feiern.

Ich weiß, wie sehr wir uns alle nach den vielen Wochen des Lockdowns nach Normalität sehnen. Wir alle waren froh, als die Schulen und Kitas, die Geschäfte und Restaurants wieder öffnen durften, dass Veranstaltungen, private Feiern und Reisen in den Urlaub wieder gestattet sind. Aber, die Lockerungen, über die wir uns gefreut haben, erfordern auch sehr viel Vorsicht und Verantwortungsbewusstsein von jedem Einzelnen. Ich glaube, kaum jemand kann sich davon freisprechen, in der letzten Zeit auch einmal etwas unvorsichtig gewesen zu sein: die Maske vergessen, den Abstand nicht gewahrt. Das ist menschlich, aber es ist leider auch gefährlich!

Ich bitte Sie alle ganz eindringlich: Helfen Sie mit, dass die Infektionszahlen in unserer Stadt wieder sinken. Halten Sie die Hygiene- und Sicherheitsregeln ein, tragen Sie den Mund-Nasen-Schutz – auch wenn er lästig ist, halten Sie den Sicherheitsabstand ein. Unterstützen Sie die Menschen, Einrichtungen und Behörden, die Tag für Tag ihre Arbeit und mitunter auch die eigene Gesundheit dafür einsetzen, diese Krise zu bewältigen. Lassen Sie uns alle gemeinsam dafür sorgen, dass wir weiter so gut es geht durch diese schlimme Zeit kommen!

Ihr

Thorsten Schick

Erster stellvertretender Bürgermeister