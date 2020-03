Das Projekt Baumzertifikate für vier Euro anzubieten, um damit einen Beitrag für Iserlohn und den Klimaschutz zu leisten, wurde mit der Bepflanzung von 1000 dreijährigen Bäumchen umgesetzt. Ob Rotbuche, Roteiche oder Esskastanien der Laubwald am Pieperskopf in Letmathe wurde aufgeforstet. Gerne hätte die Wählergemeinschaft um Bürgermeisterkandidat Michael Joithe den Iserlohner Stadtwald mit jungen Bäumchen bepflanzt. Seitens der Stadt Iserlohn und dem örtlichen Forstamt war es leider nicht möglich. Das Grundstück, an dem die Bäume jetzt groß werden, ist ein Privatgrundstück eines Waldbesitzers. Gleich wo die jungen Pflanzen groß werden, es ist wichtig etwas zu unternehmen, um für die Zukunft Sorge zu tragen. Die Wälder haben in den letzten Jahren nicht nur erheblich mit Ungezieferbefall wie den Borkenkäfer zu tun, sondern auch die Hitze der letzten Sommer und der allgemeine Klimawandel haben das Bild in den heimischen Wäldern bedrohlich geprägt.

Mit der Baumpflanzaktionen wird dafür gesorgt, dass der Wald in Zukunft mit der ausgewählten Pflanzung hochwertig gestaltet ist. Diese Bäume sind extrem langlebig, haben eine Vielzahl positiver ökologischer Funktionen und sind auch für den Erholungswald sehr gut geeignet. Die Aktion der Wählergemeinschaft wurde unterstützt durch Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs des Märkischen Kreises. Die jungen Leute sind angehende Gärtner aus der Sparte Garten- und Landschaftsbau. Aktiver Einsatz für den Umweltschutz im Wald vor Ort, Themen umsetzen, die nicht nur in der Theorie im Unterricht behandelt werden und das zudem freiwillig. Eine gelungene Aktion, nicht nur für “Die Iserlohner”, die in Gummistiefeln auch bei der Nachpflege im Sommer wieder aktiv dabei sein werden. Weitere Pflanzaktionen sind geplant.