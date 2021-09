In einem ausführlichen Faktencheck von Perry Feth, dem stellvertretenden Vorsitzenden der LINKE Leipzig werden dem interessierten Leser eine Vielzahl von Fakten dargeboten, die mit Blick auf die Bundestagswahl entscheidungserheblich sein können.

Die krummen Dinger des Armin Laschet

Unregelmäßigkeiten bei Laschets Buch

"Am 22. Juli erschien auf t-online.de der Beitrag „Das Ende des Teflon-Kandidaten“, der einige der größeren Affären aufzählt, in die Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Unionsparteien, bereits verwickelt war.

CDU/CSU sind traditionell gut darin, derartiges einfach mit einem Mantel des Schweigens zu bedecken. Und Wähler vergessen gerne und schnell.

Daher listen wir im Folgenden alles auf, was gerne vergessen werden würde. Fein säuberlich nach Themen sortiert und jeweils mit einem Sharepic garniert."

Warum gibt es den Hashtag #KohleArmin?

Twitter-Nutzer werden den Hashtag #KohleArmin kennen: der kommt nicht von ungefähr, wie man auf Der Freitag nachlesen kann: So stimmte Armin Laschet etwa 2016 gegen die Verkleinerung des Garzweiler-Tagebaus oder bewirkte hinter den Kulissen der sogenannten Kohlekommission eine längere Laufzeit für einige alte, besonders klimaschädliche Braunkohlemeiler.

Zitat Laschet: „Ich brauche auch einen Vorwand, sonst kann man doch nicht tätig werden. Ich wollt' den Wald räumen“

Den Hambacher Wald ließ Laschet im September 2018 räumen - angeblich wegen fehlendem Brandschutz. Dieser Grund war offensichtlich konstruiert: auf einem Video, welches im Internet kursiert, hört man Laschet sagen: „Ich brauche auch einen Vorwand, sonst kann man doch nicht tätig werden. Ich wollt' den Wald räumen“.

[Ergänzung v. 8. September 2021] Das Verwaltungsgericht Köln verkündete in seinem heutigen Urteil zum Thema, die Baumhäuser im Hambacher Forst hätten im Herbst 2018 nicht geräumt werden dürfen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Ein zweifelhaftes Verständnis von Recht und Ordnung

Bereits im Juli 2017 wurde von der Laschet-Regierung die Abschaffung der anonymisierten, individualisierten Kennzeichnungspflicht von Polizisten beschlossen, den die Vorgängerregierung erst im Dezember 2016 eingeführt hat.

Im Dezember 2018 ändert die Regierung Laschet das Polizeigesetz („Sicherheitspaket I“), wonach NRW-Polizisten "gewaltfähiger" werden sollen. Die Polizei darf künftig unter Richtervorbehalt auf verschlüsselte Messengerdienste wie WhatsApp zugreifen, Plätze per Video überwachen, verdachtsunabhängige Personenkontrollen durchführen, elektronische Fußfesseln verwenden.

Was versteht man unter einer Demokratie?

Das Wort Demokratie stammt aus dem Griechischen und bedeutet "Volksherrschaft". D.h. in der Demokratie ist das Volk der staatliche Souverän (die oberste Staatsgewalt) und die politischen Entscheidungen werden durch den Mehrheitswillen der Bevölkerung gefällt.