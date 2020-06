Galeria Karstadt Kaufhof am Schillerplatz in Iserlohn wird geschlossen. Das berichtet das Handelsblatt, nachdem zunächst bekannt geworden war, dass von 172 bundesweiten Filialen der Kaufhauskette 62 dicht gemacht werden sollen.

Nach Angaben des Handelsblatts bleibt die Filiale in der Hagener Innenstadt bestehen. Insgesamt ist die Region jedoch stark von den Schließungen betroffen, denn sowohl die beiden Kaufhäuser am Karstadt-Stammsitz Essen als auch die beiden Filialen in Dortmund sowie das Haus in Witten sollen geschlossen werden.

Auswirkungen auf den Schillerplatz

Die Schließung in Iserlohn dürfte Auswirkungen auf die geplante Neugestaltung des Schillerplatzes haben. Der Entwurf des Architekturbüros AIP aus Düsseldorf, das erst kürzlich mit den weiteren Planungen für die Umgestaltung des Platzes beauftragte wurde, sieht den Erhalt des Warenhauses vor.