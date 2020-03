Neben Dänemark sind die Stromkosten in Deutschland die höchsten Europaweit. Ein Löwenanteil davon entfällt auf Steuern und Abgaben.

Mit den abschließenden Jahresabrechnungen sind wieder einmal Deutschlandweit Hunderttausende betroffen. Im vergangenen Jahr waren mehr als 300.000 Haushalte von Stromsperren betroffen waren.

Die Zahlen der Stromsperren der Vorjahre 2011-2017 sind der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der der Fraktion DIE LINKE entnommen.

Jahr Stromsperren

2011 312.059

2012 321.539

2013 344.798

2014 351.802

2015 331.272

2016 330.254

2017 343.865

2018 296.370

Monitoringbericht 2019 Bundesnetzagentur (S. 30, 1.6.2 Stromsperren)

2019 mehr als 300.000

Bedarfsunterdeckung im Regelsatz

Der Grundversorger in Iserlohn bietet z.B. drei Tarife an. Für einen alleinstehenden Kunden wird dabei ein Durchschnittsverbrauch von 1500 kWh zugrunde gelegt.

Der Jahresgesamtpreis für die einzelnen Tarife wird mit 601,41 €, 550,71 € und 640,82 € ausgewiesen.

Im Regelsatz 2020 hat der Gesetzgeber aber gerademal 36,39 €/Mon, also 436,68 €/Jahr für Strom für alleinstehende Erwachsene vorgesehen.

Aufteilung nach EVS-Abteilungen des Regel-Bedarfs

Das entspricht einer Bedarfsunterdeckung 114,03 €/Jahr oder 9,50 €/Mon. Anders ausgedrückt: Es fehlen nachgewiesen drei Monatsabschläge.

Damit nicht genug. Zu den Zahlungsschwierigkeiten kommen bei vielen mehrmals im Jahr Mahnkosten und 300.000mal Sperr- und Aufschaltkosten.

Mahnkosten und Sperrgebühren - Preisschwankungen nicht nachvollziehbar

„Die gravierendsten Unterschiede sind die Preisspannen bei der Versorgungsunterbrechung von um 12 bis knapp 90 Euro, oder die Wiederherstellung der Versorgung ebenfalls von um 12 bis knapp 105 Euro. Allerdings auch gerade bei den Mahnkosten, also die Kosten für die briefliche Mahnung an den Kunden, zwischen 1,50 Euro und 7 Euro. Das ist auch so ein Punkt, wo wir als Verbraucherzentrale nicht wirklich nachvollziehen können, woher kommen diese Preisschwankungen? Weil sowohl die Versorgungsunterbrechung in dem einen Stadtgebiet ja der gleiche Vorgang sein dürfte, wie in dem anderen Stadtgebiet.“

Akzeptabel ist laut Verbraucherzentrale maximal ein Preis von 2,50 Euro für eine Mahnung, denn es fallen schließlich nur Porto, Anschreiben und Briefumschlag an. Für die angekündigten Stromsperren reicht die Spanne zwischen knapp 28 Euro in Kleve bis über 190 Euro in Heinsberg. Dieser Unterschied und die teils komplizierten Verträge sind nicht nachvollziehbar, meint die Verbraucherschützerin.

www.deutschlandfunk.de

In Iserlohn werden bereits bei verspätetem Zahlungseingang regelmäßig Mahnkosten in Höhe von 2,50 € fällig, allerdings schlagen die Zählersperrungen mit weiteren 116,18 € zu Buche (Sperrkosten mit 44,90 € = 1,23 Monatspauschalen aus der Regelleistung und die Öffnungskosten mit 71,28 € = 1,96 Monatspauschalen)

Weitere Informationen:

Deutscher Bundestag Drucksache 19/9958

19. Wahlperiode 08.05.2019

Antrag . . . der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Stromsperren verhindern – Energieversorgung für alle garantieren

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/099/1909958.pdf

Deutscher Bundestag Drucksache 19/14334

19. Wahlperiode 22.10.2019

Antrag . . . der Fraktion DIE LINKE

Stromsperren gesetzlich verbieten

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/143/1914334.pdf