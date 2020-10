Der Umzug des städtischen Jugendamtes ist abgeschlossen: Alle Abteilungen, die bisher in den Rathäusern I und II sowie in der ehemaligen Hauptschule Im Wiesengrund untergebracht waren, sind in das Hansahaus an der Hans-Böckler-Straße 25 eingezogen. Auch Ressortleiter Martin Stolte und sein Ressortbüro sind ab sofort dort zu finden.

Mit dem Einzug ins neue Domizil macht das Jugendamt auch organisatorisch gesehen einen "Neustart": So werden Besucher ab Montag, 19. Oktober, am sogenannten Front-Office im Erdgeschoss des Gebäudes in Empfang genommen. In diesem neuen Service- und Kundenbereich mit sich anschließenden kleinen Büroeinheiten können Erstberatungen stattfinden oder Termine für Folgegespräche vereinbart werden. Terminvereinbarungen sind auch über die zentrale Telefonnummer des Jugendamtes unter 02371/217-2100 und demnächst auch über ein Terminbuchungssystem möglich.

Durchwahlen sind erreichbar

Alle Mitarbeiter des Jugendamtes sind weiterhin über ihre bisherigen Durchwahlnummern zu erreichen. Bis zur Eröffnung des Front-Office können Besucher mit ihren Ansprechpartnern im Hansahaus eine individuelle Beratung vereinbaren. Wer ein Beratungsgespräch vereinbart hat, wird beim Termin im Erdgeschoss abgeholt.

"Mit der Einführung des Front-Office und der Terminvereinbarung hoffen wir, im Sinne der Bürger die Besuche im Jugendamt persönlicher zu gestalten", so Ressortleiter Martin Stolte. Da die Mitarbeiter im Back-Office in den oberen Etagen künftig ohne Publikumsverkehr arbeiten werden, könne sich dies zudem Effizienz steigernd auswirken.

Neue Öffnungszeiten

- Das Jugendamt hat ab sofort folgende neue Öffnungszeiten: montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr.

- Neben der zentralen Telefonnummer 02371/217-2100 ist das Jugendamt per E-Mail an jugendamt@iserlohn.de zu erreichen.

- Die Postadresse lautet weiterhin Stadt Iserlohn, Jugendamt, Postfach, 58634 Iserlohn.