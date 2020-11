Aufgrund der steigenden Infektionszahlen muss nun auch das Jugendamt im Hansahaus in Iserlohn für den offenen Publikumsverkehr geschlossen bleiben.



Wie bei den Rathäusern I und II sowie den Bürger-Servicestellen in Letmathe und Hennen gilt ab sofort auch für das städtische Jugendamt: In dringenden und unaufschiebbaren Angelegenheiten können sich Bürger mit ihren Anliegen per E-Mail an jugendamt@iserlohn an das Jugendamt wenden oder unter der zentralen Rufnummer 02371/2100 einen persönlichen Besuchstermin vereinbaren.

Zur Regelung des Besucherverkehrs muss am Haupteingang des Hansahauses eine Klingel betätigt werden. Die Tür ist verschlossen. Am Eingang werden die Besucher empfangen und zum Termin abgeholt. Es gelten die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln.