Die Amtseinführung des neuen Landrats Marco Voge, die geheime Wahl der stellvertretenden Landräte sowie jede Menge Regularien bestimmten die Tagesordnung der konstituierenden Sitzung des neuen Kreistages.



Es sei ihm eine Freude und Ehre, so der CDU-Kreispolitiker Hubertus Schulte-Filthaut aus Menden, der als „Alterspräsident“ die erste Zusammenkunft eröffnete. „Wir sind jetzt fünf Jahre verantwortlich für die Bürgerinnen und Bürger des Märkischen Kreises sowie für unsere Städte und Gemeinden. Machen wir eine Politik mit Augenmaß“, wünschte Schulte-Filthaut allen im Gremium eine glückliche Hand bei den anstehenden Entscheidungen.

Das sah auch Landrat Marco Voge in seiner Antrittsrede so: „Ich bin mir der Verantwortung bewusst.“ Er freue sich auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, denn nur gemeinsam könne man die anstehenden Aufgaben lösen. „Wir bedeutet in diesem Zusammenhang Kreistag, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, die Kreisgesellschaften und auch die Polizistinnen und Polizisten.“

Rückblickend bedankte sich der 40-Jährige bei seinem Vorgänger Thomas Gemke für dessen elfjährige Dienstzeit im Kreishaus sowie den vorherigen Einsatz als Kreistagsabgeordneter, Fraktionsvorsitzender und Aufsichtsratsvorsitzender. Einen besonderen, fast schon emotionalen Dank, richtete Marco Voge an seine anwesende Familie mit Ehefrau Pamela sowie den Töchtern Emma und Hanna. „Für all' das stehe ich tief in eurer Schuld.“ Landrat und Kreistag verbinde ein Ziel, dass der Märkische Kreis weiterhin so lebens- und liebenswert bleibe.

Vize-Landräte gewählt

In geheimer Wahl wurden anschließend die Vize-Landräte gewählt. CDU-Kreistagsabgeordneter Ralf Schwarzkopf wurde zum ersten stellvertretenden Landrat gewählt, Bernd Schildknecht von der SPD zum zweiten stellvertretenden Landrat. Schwarzkopf, der sich coronabedingt in Quarantäne befand, folgt auf den Christdemokraten Detlef Seidel.

Anschließend wurden die Mitglieder von Politik und Verwaltung für verschiedenste Gremien in Zweckverbänden, Aufsichtsräten, Vereinen und den Landschaftsverband Westfalen-Lippe gewählt – und das jeweils einstimmig. Die Fachausschüsse wurden gebildet. Neu ist das Gremium für Digitalisierung und E-Government. Die Ausschüsse haben künftig 17 Mitglieder. Sechs davon stellt die CDU, vier die SPD, jeweils zwei Bündnis 90/Die Grünen sowie die FDP, je ein Sitz geht an UWG, AfD und die Linke.