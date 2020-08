Am 20.08.2020 fanden die ersten acht Verfahren gegen Corona-Bußgeldbescheide vor dem Amtsgericht Iserlohn statt. Den Vorsitz führte Richter Dr. Martin Ozimek.

Eine erste ausführliche Berichterstattung von Miriam Mandt-Böckelmann (IKZplus) gab einen guten Einstieg in die Thematik.

„Wer, wann, wo, mit wem und - ganz besonders - mit wie vielen? -auf diese Fragen galt es für Richter Dr. Martin Ozimek am Donnerstag in acht Fällen eine Antwort zu finden. Damit wurde vor dem Amtsgericht Iserlohn erstmals ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung verhandelt. Viele weitere werden folgen: Denn bis zu diesem Zeitpunkt hat das Iserlohner Ordnungsamt rund 500 Verstöße gegen Abstands-, Hygiene-und Versammlungsregeln festgestellt.“

Völlig unzureichend berücksichtigt wurden die massiven Eingriffe in die Grundrechte der Bürger im Verhältnis zu der vorrangig behaupteten Zielsetzung, nämlich dem Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO), wie sie in einer sich häufenden Rechtsprechung höherer Gerichte zum Tragen kommt.

Bereits am 08.07.2020 hatte ein Artikel von Tim Gelewski (IKZ) „77.000 Euro Bußgelder wegen Corona“ über Auswüchse mit Bußgeldern in Iserlohn berichtet, die auf die kurzlebige Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) vom 22.03.2020 gestützt wurden.

Einige überprüfbare Fakten vorweg

In der Stadt Iserlohn leben ca. 94.372 Personen (Stand: 31.12.2019)

Als gemeldete Todesfälle weist die Stadt Iserlohn für 2017: 1.218 und 2018: 1.239 (Stand: 31.12.2018) Damit liegt die durchschnittliche Sterberate bei monatlich ca.102 Personen.

Die Statistikstelle der Stadt Iserlohn „Demographische Entwicklung Iserlohn 2009-2024“ (Mai 2010) zeigt in Abbildung 5-2: Geburten und Todesfälle in Iserlohn im Zeitraum 1995 – 2008. In allen Jahren werden über 1000 Todesfälle ausgewiesen.

Die in drei Monaten (28.02.2020 bis 08.05.2020) gemeldeten Todesfälle in Verbindung mit dem Corona-Virus in Iserlohn wird vom Gesundheitsamt mit 5 Personen ausgewiesenen. Davon eine 80 Jahre alte Frau

Seit Ausbruch der Pandemie zählt der gesamte Märkische Kreis 573 labor-technisch bestätigte Corona-Fälle. 119 Personen wurden bisher stationär behandelt, davon elf Patienten beatmet. 25 Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Stand: 28.08.2020: Iserlohn: 5 Tote, 203 Gesunde (gesamt) aktuell: 21 Infizierte, 145 Kontaktpersonen 

Stand: 08.05.2020: Iserlohn: 4 Tote, 66 Gesunde (gesamt), aktuell: 28 Infizierte, 83 Kontaktpersonen

Die stationären Aufnahmen werden nicht genannt.

come-on

Richter Ozimek: „Es geht hier nicht um Abstand!“

Zwei Personen gehen zusammen im Park, um das Wetter zu genießen und miteinander zu sprechen. Da fällt ein Jogger um.„Zumindest für die junge Auszubildende im ersten Corona-Prozess der Stadt Iserlohn. Sie habe mit ihrem Lebensgefährten auf einer Bank am Seilersee gesessen, als es einem ihr unbekannten Jogger schlecht geworden sei, und dieser ebenfalls auf der Bank Platz genommen habe. „Wir wollten ihm nur helfen und haben gefragt, ob er etwas braucht', erinnerte sich die Auszubildende. Dann sei schon die Polizei gekommen und habe ihre Personalien aufgenommen. Den Einwand lässt Richter Ozimek nicht gelten: 'Sie hätten ja weggehen und einen Krankenwagen rufen können', stellt er fest.“

Urteile in ersten Corona-Prozessen