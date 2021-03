Der Start ist geglückt! Bereits um acht Uhr standen am Donnerstagvormittag die ersten vier Kunden vor dem Corona-Schnelltestzentrum in der Iserlohner Innenstadt.

Innerhalb von nur einer Woche hat Christoph Panne mit seiner Firma MK Event UG das Zentrum auf die Beine gestellt. Unterstützung erhielt er dabei von den beiden Mitorganisatoren Katrin Alfke (als Inhaberin der Engel Apotheke verantwortlich für die medizinische Durchführung) und Sebastian Schöler, der sich um die Beschriftung samt Öffentlichkeitsarbeit kümmert. "Wir haben schon zehn Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit beschäftigt und da werden sicherlich noch einige dazu kommen. Das Telefon an Interessierten steht jedenfalls nicht still", freut sich Christoph Panne.

Mit der Iserlohner Firma Medice hat das Testzentrum an der Unnaer Straße 7 einen Patenten Partner mit ins Boot genommen. "Wir haben die Ausrüstung und die Tests, die im Übrigen auch auf alle Mutanten ausgerichtet sind. Als die Anfrage kam war schnell klar, dass wir hierbei unterstützend tätig sind", sagt Nicole Schmitz.

Bereits am ersten Vormittag konnten so in den Räumlichkeiten des ehemaligen "Cantus Geschäft" rund 70 Personen getestet werden. "Leider waren davon auch zwei positiv. Die haben wir dann direkt dem Gesundheitsamt gemeldet und zum PCR-Test weitervermittelt", berichtet Katrin Alfke. Andere wollten sich zum Beispiel ihren Bart schneiden lassen und benötigten für diese körpernahe Dienstleistung einen negativen Schnelltest. "Egal ob für einen unbeschwerten Einkaufsbummel oder einen Besuch bei Oma und Opa - bei uns kann jeder in den kommenden Wochen kostenlos testen lassen", meint Sebastian Schöler.

Von montags bis freitags hat das Testzentrum in der Iserlohner Innenstadt zwischen 8 und 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr geöffnet. Samstags sind Tests zwischen 9 und 15 Uhr möglich. "Wir wollen für Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag noch extra Öffnungszeiten machen, um auch da den Menschen risikofreie Familienbesuche zu ermöglichen", kündigt Christoph Panne an.

Termine können per Internet unter www.testzentrum.nrw oder telefonisch unter 0160/6922953 gebucht werden. Zusätzlich ist auch eine spontane Terminanfrage zu den Öffnungszeiten im Testzentrum möglich.