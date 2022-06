Im Mai beschlossen, im Juni in die Tat umgesetzt: Iserlohns Bürgermeister Michael Joithe ist in die polnische Partnerstadt Chorzów gereist, um Ternopils Bürgermeister Serhii Nadal zu treffen und gemeinsam einen Städtefreundschafts-Vertrag zu unterzeichnen.

Der allerdings musste seinen Stellvertreter Ihor Krysovatyy schicken, weil er aufgrund der aktuellen Kriegssituation keine Ausreisegenehmigung vom ukrainischen Präsidenten Selenski bekommen hatte.

"Wir, die demokratisch gewählten Vertreter der Städte Iserlohn und Ternopil, wollen die Freundschaft zwischen unseren Städten aufbauen und stärken und verpflichten uns, im Zusammenhang mit den Feindseligkeiten auf ukrainischem Gebiet im Bereich der humanitären Hilfe zusammenzuarbeiten.“ Ziel dieser Vereinbarung ist es, den Opfern der Kriegsfolgen auf dem Gebiet der Ukraine zu helfen, aber auch freundschaftliche Beziehungen zwischen unseren Gemeinschaften in anderen Bereichen wie Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Tourismus zu entwickeln.", heißt es im Vertrag.

Bürgermeister Michael Joithe betonte: "Ich hoffe, dass wir mit dieser Städtefreundschaft auch Vorbild für andere Städte sein können."

Besuch in der Kinder-Onkologie in Chorzów: Karina Markiewicz, Sylvia Olbrich, und Bürgermeister Michael Joithe zusammen mit einer Chefärztin der Kinderklinik (v.l. ). Foto: Stadt Iserlohn

Während seines Aufenthaltes in Polen besuchte Michael Joithe außerdem die Kinder-Onkologie Chorzów sowie eine Schule, um sich die Beschulung auch mit Flüchtlingskindern anzuschauen.

Bürgermeistertreffen in Polen mit Gruppenfoto in Chorzów. Foto: Stadt Iserlohn

In den kommenden Tagen wird eine weitere Hilfslieferung mit Haushaltsgeräten und Lebensmittel für den täglichen Bedarf sowie Verbandsmaterial organisiert. Auch diese Lieferung wird durch Spendengelder – zu einem Großteil vom Lions Club Iserlohn – finanziert.