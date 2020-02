Wenn Sozialbehörden das geltende Recht kräftigst mit Füßen treten, und Sozialgerichte solches zulassen

Manche Dramen schreien danach einer breiten Öffentlichkeit bekannt gegeben zu werden.

Dieses Schicksal weist auf schwerwiegende Mängel hin.

„Ich bin 61 Jahre, von Beruf examinierte Krankenschwester mit langerBerufserfahrung, mittlerweile in Frührente aus gesundheitlichen Gründen, und stamme aus dem Ort P. bei Eisleben in Sachsen-Anhalt. Ich bin Mutter von vier erwachsenen Kindern.

Mittlerweile lebe ich in Hessen der Liebe wegen, und zusammen mit meinemPartner, einem Journalisten, kümmern wir uns hier um mein jüngstes von vier Kindern, meinen Sohn P., der, derzeit 22 Jahre jung, wegen eines frühkindlichen Hirnschadens aufgrund sogenannter Grand-Mal-Epilepsie

seit frühester Kindheit an schwerstbehindert ist.

P. hat den Grad der Behinderung 100, Merkmale „G“, „B“, „H“, „RF“,Pflegegrad 3, von der Deutschen Rentenversicherung als lebenslang voll erwerbsunfähig eingestuft.

Ich lebe mit P. in einer gemeinsamen Wohnung, und bin auch seinegerichtlich bestellte Betreuerin, da P. Analphabet und geistig wie

körperlich behindert ist, und sich um seine Angelegenheiten nicht selbst

kümmern kann.

P. wurde in B. in Sachsen geboren, und als er 14 Jahre alt war, trennteich mich von seinem dort lebenden Vater, und zog mit P. schließlich 2013

zurück zunächst nach Eisleben, und danach in den Ortsteil P.

Mein Junge P. wurde 2013 in Eisleben in die dortige Schule fürBehinderte eingeschult, die eine Einrichtung des Landkreises Mansfeld-Südharz ist, und der Landkreis erfuhr so von seiner Existenz.

Wir lebten damals von meiner Rente in Höhe von rund 800.- Euro und vonP.‘s Kindergeld, und weil das trotz allem Sparen nicht zum Leben reichte, stellte ich Mitte August 2014 beim Amt für Grundsicherung des Landkreises Mansfeld-Südharz in Sangerhausen Anfrage, ob es denn für P.

soziale Leistungen gäbe.

Der Landkreis lehnte das nach langwierigen Prüfungen letztendlichrundweg ab, und zahlte erst im Frühjahr 2016 etwas Grundsicherung gemäß dem Sozialgesetzbuch XII an P., und ich, die ich mich mit diesen Dingen damals nicht auskannte, gab mich damals auch damit zufrieden.

2016 im Sommer lernte ich jedoch meinen heutigen Partner kennen, dermich, da Journalist von Beruf und zudem langjähriger ehrenamtlicher Sozialarbeiter in einem Sozialverein, dann im Laufe der Zeit sachkundig sozialrechtlich aufklärte, daß P. immer schon Ansprüche auf Leistungen

unter anderem gemäß dem Sozialgesetzbuch XII hatte, und daß wohl derLandkreis Mansfeld-Südharz da meinen Jungen nicht korrekt u.a. gemäß § 14 SGB I und § 17 Sozialgesetzbuch I zum Bezug der ihm zustehenden Grundsicherungsleistungen beraten und heran geführt, und ihm später bei weitem auch nicht das gezahlt hatte, was P. gemäß dem Sozialgesetzbuch XII auch zustand.

Da dann im August 2018 der Bundesgerichtshof in Karlsruhe als höchstesdeutsche Zivilgericht im Verfahren III ZR 466/16 allgemeinverbindlich

höchstrichterlich entschieden hatte, daß Sozialleistungsträger, also

auch Grundsicherungsämter, haftbar zu machen sind u.a. gemäß Artikel 34

Grundgesetz in Verbindung mit § 839 BGB (Amtshaftung), und dies auch

nachträglich, somit jedwede Verjährung ausgehebelt ist, wenn sie Bürger

eben nicht gemäß der §§ 14 und 17 im Sozialgesetzbuch I korrekt beraten

und betreuen, wandte ich mich dann als gerichtlich bestellte Betreuerin

meines Sohnes an die Landrätin des Landkreises Mansfeld-Südharz und

forderte diese schriftlich auf, meinem Sohn P. die ihm zustehenden,

jedoch jahrelang vorenthaltenen Grundsicherungsleistungen gemäß dem SGB

XII nach zu zahlen, was von dort rundweg abgelehnt wurde.

Man muß sich bitte nochmals vor Augen halten, daß P. mittlerweile alsschwerstbehindert mit dem Grad 100 und allen Merkmalen außer taub und

blind eingestuft ist, und damit lebenslang Anspruch auf

Grundsicherungsleistungen gemäß dem SGB XII in voller Höhe hat.

Daraus wurde dann schnell ab Juni 2018 ein seither bis heute laufenderRechtsstreit gegen den Landkreis Mansfeld-Südharz vor dem, aufgrund

unseres heutigen Wohnsitzes örtlich zuständigen Sozialgericht Kassel,

und der für P. gegen den Landkreis Mansfeld-Südharz eingeklagte Betrag

auf Nachzahlung der gesetzlich zustehenden Leistungen beziffert sichrecht hoch fünfstellig.

Das Sozialgericht Kassel gewährte aufgrund der Klageschrift gegen denLandkreis Mansfeld-Südharz, die mein Partner verfasste, sofort

Prozeßkostenhilfe, und P. bekam daraufhin einen Rechtsanwalt einer

örtlichen Kanzlei, der das für ihn nun macht, und der voll hinter der

Sache steht.

Es gab zwischenzeitlich wegen der Sache auch mehrere schriftlicheKontakte zum Landkreis Mansfeld-Südharz, auch direkt durch den Anwalt

zur dortigen Landrätin, die der Partei DIE LINKE angehört.

Jene Partei übrigens, die von sich ja behauptet, sie stemme sich gegensoziales Unrecht.

Auch gab es deswegen direkten Kontakt zur Parteiführung der Partei DIELINKE in Berlin mit der Bitte um Intervention bei der

DIE-LINKE-Landrätin im Landkreis Mansfeld-Südharz.

Letztlich umsonst - man mochte der Genossin Landrätin offenbar nicht aufdie Zehen steigen...

Über den Anwalt und das Gericht bekam ich auch die komplette dortigeLeistungsakte von P. in Kopie in die Hände, aus der aktenkundig

hervorgeht, daß der Landkreis Mansfeld-Südharz seit langem sehr wohl

weiß, daß er an P. sehr deutlich nachzahlen muß.

Aber der Landkreis Mansfeld-Südharz, vertreten eben durch seineDIE-LINKE-Landrätin, versteckt sich hinter dem nun laufenden

Sozialgerichtsverfahren, das nämlich Jahre dauern kann trotz der

höchstrichterlichen Entscheidung zur Amtshaftung von Sozialbehörden, undman meint im Landkreis Mansfeld-Südharz tatsächlich, die Sache auf dem

Rücken meines schwerstbehinderten Jungen aussitzen zu können, also durch

das Gerichtsverfahren lange nicht zahlen zu müssen.

Der Landkreis Mansfeld-Südharz will somit sparen auf dem Rücken einesSchwerstbehinderten, den dieser Landkreis unter DIE-LINKE-Führung zuvor

jahrelang um ihm zustehende Leistungen betrogen hat, obwohl der

Bundesgerichtshof höchstrichterlich entschieden hatte, daß

Sozialleistungsträger, also Sozialbehörden wie eben auch der Landkreis

Mansfeld-Südharz, voll haften, wenn sie das Gesetz, hier das

Sozialgesetzbuch I, nicht einhalten, und dadurch Bürgern die ihnen

gesetzlich zustehenden Leistungen rechtswidrig vorenthalten.

Der Landkreis Mansfeld-Südharz hatte vor dem Sozialgericht Kassel nunzwar bereits schriftlich anerkannt, daß er „dem Grunde nach“ nachzahlen muß, bot aber lediglich einen geringen Betrag in Form eines Vergleiches an, der etwa nur ein Zehntel dessen ist, was meinem Jungen tatsächlich

rechtlich zweifelsfrei zusteht.

Das lehne ich nicht nur als Mutter voll ab, sondern muß es auch als diegerichtlich bestellte Betreuerin und damit amtliche bestellte Sachwalterin der Belange meines Sohnes ablehnen - und die

Schwerstbehinderung meines Jungen wird niemals Gegenstand irgendwelcherVergleiche.

Zu Fragen ist, wie das Ganze weiter geht, und wie lange der LandkreisMansfeld-Südharz und seine DIE-LINKE-Landrätin noch glauben, meinen schwerstbehinderten Jungen unter Mißbrauch des Sozialgerichtes Kassel um das hintergehen zu können, was ihm seit 2013 gesetzlich zusteht – und zu

fragen ist auch, warum das Sozialgericht Kassel solchesBehörden-Schindluder mitmacht, anstelle hier durchzugreifen und für

Recht und Ordnung zu sorgen.

Es ist schlimm, daß in einem Rechtsstaat Deutschland deutscheSozialbehörden das geltende Sozialrecht und die Sozialgerichte derartig

bösartig mit Füßen treten können.

Was sind Gesetze denn noch wert, wenn sogar Behörden, die sie einhaltenmüssen, einfach einen warmen Haufen darauf geben, und Gerichte dies

zulassen?“