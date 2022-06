„Südwestfalen Pioneer“ ist eine Veranstaltung für Leute, die den Schritt mit einem innovativen StartUp in die Selbstständigkeit wagen. Erfunden hat das Event Clemens Blume (20) aus Iserlohn, der ebenfalls ein erfolgreicher Existenzgründer ist.

"Ich bin der Meinung, dass man nicht nach Berlin gehen muss, um sein Startup erfolgreich zu machen“, sagt er und freut sich auf möglichst viele Bewerbungen für seine Veranstaltung, die am 1. September im Coworking Space (der Weltenraum) in Iserlohn stattfinden soll.

In der Jury sitzen unter anderem bekannte Geschäftsleute aus der Region, zum Beispiel: Norman Koerschulte, Jörg Lohölter von Risse & Willke Kaltband oder Frank Höhne von Office & Friends.

Eine gewisse Ähnlichkeit mit "Der Höhle der Löwen" ist übrigens nicht zu verhehlen, wenn auch nicht unbedingt beabsichtigt. Auch in diesem StartUp Pitch gibt es ein Preisgeld zu gewinnen, insgesamt 6.000 Euro.

"Wir haben bereits einige Bewerbungen, was uns sehr freut. Die StartUps, die sich beworben haben, kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen", verrät Clemens Blume, der selbst seinen Unternehmertraum mit einer Performance Marketing Agentur verwirklicht hat.

Er kennt übrigens viele Existenzgründer, da er früh angefangen hat, sich mit vielen Menschen aus der Start-up Szene zu vernetzen.

Über viel Freizeit verfügt Clemens leider zur Zeit nicht, da: "man 110 Prozent geben muss, um erfolgreich zu werden", meint der 20-Jährige. "Da gibt es kein Arbeiten von Montag bis Freitag, sondern 24/7 rund um die Uhr. Der Startup Pitch Südwestfalen Pioneer ist dabei erst der Anfang unserer Reise, aber ich möchte nicht zu viel verraten. Wenn die nächsten Schritte spruchreif sind, dann erzähle ich gerne mehr.“

