Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus aus Menden sind zu beklagen. Aktuell sind kreisweit 175 Personen erkrankt; 51 konnten als gesund aus der Quarantäne entlassen werden.

Eine 79-jährige Mendenerin ist gestern Nacht in den Märkischen Kliniken in Lüdenscheid an einer Infektion mit dem Corona.Virus gestorben. Ein Krankenhaus außerhalb des Märkischen Kreises meldete den Tod eines 70-jährigen Seniors aus Menden. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises zählt damit nun vier Todesfälle, die in direktem Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stehen. Nach den Vorgaben des Landesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) gilt der 56-jährige Iserlohner, dessen Tod letzte Woche gemeldet wurde, in der Statistik nicht als "Corona-Toter". Der Virus war nicht todesursächlich.

Aktuell 226 bestätigte Corona-Fälle

Für das Kreisgebiet meldet das Kreisgesundheitsamt insgesamt 226 labortechnisch-bestätigte Corona-Fälle seit Beginn der Krise. 51 Personen sind bereits wieder genesen, 4 gestorben. Stationär behandelt werden 38 Patienten, davon 8 außerhalb des Märkischen Kreises. Aktuell unter Quarantäne stehen 175 Infizierte. Ebenfalls unter Quarantäne stehen 653 Kontaktpersonen.

Die Verteilung auf Gemeinden und Städte

Sie verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden:

• 4 Infizierte, 1 Gesunder und 20 Kontaktpersonen in Altena • 3 Infizierte, 4 Gesunde und 29 Kontaktpersonen in Balve • 23 Infizierte, 1 Gesunder und 41 Kontaktpersonen in Halver • 28 Infizierte, 3 Gesunde und 89 Kontaktpersonen in Hemer • 1 Infizierter, 1 Gesunder und 8 Kontaktpersonen in Herscheid • 25 Infizierte, 10 Gesunde, 90 Kontaktpersonen in Iserlohn • 5 Infizierte, 1 Gesunder und 17 Kontaktpersonen in Kierspe • 28 Infizierte, 12 Gesunde und 110 Kontaktpersonen in Lüdenscheid • 9 Infizierte und 34 Kontaktpersonen in Meinerzhagen • 27 Infizierte, 10 Gesunde und 86 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene in Menden • 3 Kontaktpersonen in Nachrodt-Wiblingwerde • 4 Infizierte und 13 Kontaktpersonen in Neuenrade • 10 Infizierte, 7 Gesunde und 85 Kontaktpersonen in Plettenberg • 6 Infizierte und 15 Kontaktpersonen in Schalksmühle • 2 Infizierter, 1 Gesunder und 13 Kontaktpersonen in Werdohl

Tests zuhause und an Drive-In-Stationen

Am Freitag wurden bei Hausbesuchen 24 Personen getestet. Zwei Personen wurden nicht zuhause angetroffen. An der Drive-In-Station in Iserlohn wurden 72 Abstriche genommen, in Lüdenscheid waren es 69. Am Wochenende wurde auch bei einem Toten aus Lüdenscheid mit ungeklärter Todesursache ein Abstrich genommen. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Die Tests erfolgen nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Die Kriterien liegen dem Hausarzt vor. Wenn er eine Testung für erforderlich hält, schreibt er eine Überweisung und sendet sie an den Märkischen Kreis. Der vereinbart einen Termin mit dem Patienten an einen der Drive-In Stationen oder in Ausnahmefällen einen Hausbesuch. Ohne Anzeichen für eine Erkrankung sollte von einem Test abgesehen werden. Informationen rund um Corona hat der Märkische Kreis nun auf seiner Homepage übersichtlich gebündelt: https://www.maerkischer-kreis.de/corona/index.php

Das Gesundheitstelefon und die Telefonzentrale der Kreisverwaltung sind zu den üblichen Geschäftszeiten erreichbar. Aufgrund der hohen Zahl an Anrufern kann es allerdings zu Wartezeiten kommen. Der Kreis bittet um Geduld und Verständnis. Die Notrufnummer 112 ist ausschließlich für Notfälle gedacht. Sie sollte ebenso wenig wie die Polizei-Notrufnummer 110 nicht unnötig blockiert werden. Für Anfragen zum Coronavirus hat die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe unter der 116117 einen telefonischen Patientenservice eingerichtet. Das Gesundheitsministerium NRW hat ein Bürgertelefon zum Corona-Virus unter der Nummer 0211/91191001 geschaltet. Das Gesundheitstelefon des Märkischen Kreises ist montags bis freitags (außer an Feiertagen) unter 02351/966-7272 von 7:30 bis 18 Uhr erreichbar. (pmk)