Dem Gesundheitsamt des Märkischen Kreises wurden am Freitag, 13. März, drei weitere am Coronavirus Infizierte gemeldet. Es handelt sich um zwei Iserlohner und eine Person aus Altena.



Alles Urlaubsrückkehrer aus Südtirol

Alle drei neuen labortechnisch-bestätigten Corona-Fälle sind reisebedingt: Es handelt sich dabei also um Rückkehrer aus Tirol. Die zwei Iserlohner und die Person aus Altena wurden vom Gesundheitsamt des Märkischen Kreises unter häusliche Quarantäne gestellt. Es konnten noch nicht alle Kontaktpersonen abschließend ermittelt werden.

12 bestätigte Infizierte und 56 Kontaktpersonen in Quarantäne

Aktuell befinden sich zwölf labortechnisch-bestätigte Infizierte und 56 Kontaktpersonen in Quarantäne. Sie verteilen sich im Märkischen Kreis wie folgt: 3 infizierte Person und 10 Kontaktpersonen in Iserlohn, 3 Infizierte und 31 Kontaktpersonen in Lüdenscheid, 2 Infizierte und 4 Kontaktpersonen in Menden, 3 Infizierte und 5 Kontaktpersonen in Plettenberg, 1 Infizierter und 1 Kontaktperson in Altena, 1 Kontaktperson in Halver, 1 Kontaktperson in Hemer, 1 Kontaktperson in Meinerzhagen und 1 Kontaktperson in Neuenrade.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe hat unter der Rufnummer 116 117 einen telefonischen Info-Dienst eingerichtet. Dort werden alle Fragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus beantwortet. Das NRW-Gesundheitsministerium ebenfalls Bürgertelefon unter der Nummer 0211/91191001 geschaltet. Das Infotelefon des Märkischen Kreises ist unter 02351/966-7272 von 7:30 bis 18 Uhr erreichbar. Für weitere Informationen verweist der Kreis auf die eigene Homepage www.maerkischer-kreis.de.