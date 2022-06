Während man nach dem letzten Großereignis in Menden (Pfingstkirmes) mit dem 9-Euro-Ticket problemlos nach Hause kam, ist das am kommenden Wochenende, nach dem Fest des IBSV, leider nicht möglich.

Die Märkische Verkehrsgesellschaft (MGV) stellt zwar Sonderverkehrs-Busse für die Fahrt vom Schützenfest zur Verfügung, allerdings kann man das 9-Euro-Ticket dafür nicht nutzen.

Der Fahrpreis beträgt pro Person und Fahrt 4,20 Euro. Kinder bis 14 Jahre werden unentgeltlich befördert.

Allgemeine Zeit- und Sondertickets (z.B. das 9-Euro-Ticket) haben in den Sonderbussen keine Gültigkeit. Schwerbehindertenausweise werden anerkannt.

Die drei IBSV-Sonderverkehrs-Busse beginnen jeweils am Stadtbahnhof Iserlohn. Sie fahren in den Nächten von Freitag auf Samstag (1./2. Juli) und Samstag auf Sonntag (2./3. Juli).

Zum Aussteigen halten die Busse an allen Haltestellen, die auf dem Fahrweg liegen.

Auch der a-Bus Iserlohn fährt von Freitag, 1. bis Montag, 4. Juli von 15 bis 21 Uhr zwischen Stadtbahnhof und Alexanderhöhe. Er ist allerdings nicht barrierefrei. In der momentanen Testphase dürfen keine elektrischen Rollstühle, Rollatoren, Kinderwagen oder Kleinkinder mit Kindersitzpflicht befördert werden.

Das Anruf-Sammel-Taxi (AST) in Iserlohn fährt in den Nächten von Freitag, 1. Juli bis einschließlich Sonntag, 3. Juli nicht. Die MVG wünscht allen Besucherinnen und Besuchern ein schönes IBSV-Schützenfest.

Den Fahrplan für die Sonderverkehre und weitere Informationen zum a-Bus Iserlohn finden Interessierte unter: https://www.mvg-online.de/ibsv-schuetzenfest.