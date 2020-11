Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises verzeichnet seit Dienstag, 3. November, 98 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. 73 Personen wurden als nicht mehr ansteckend aus der häuslichen Isolation entlassen. Die Zahl der akut ansteckenden Träger des Coronavirus ist seit gestern auf 958 gestiegen.

Die Neuinfektionen verteilen sich auf Altena (+3), Balve (+2), Halver (+8), Hemer (+19), Herscheid (+1), Iserlohn (+31), Kierspe (+2), Lüdenscheid (+11), Meinerzhagen (3), Menden (+7), Neuenrade (+7), Plettenberg (+1), Schalksmühle (+2) und Werdohl (+1). Als nicht mehr ansteckend wurden 73 Männer und Frauen aus der häuslichen Isolation entlassen. 1.887 Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne.

Etwa 60 Personen befinden sich aktuell in stationärer Behandlung, davon 18 auf der Intensivstation. In den Pflegeeinrichtungen wurden 33 Coronainfektionen gemeldet, in den Schulen 39 und in den Kindertageseinrichtungen 34. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr verzeichnet der Märkische Kreis 42 Infektionen.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Märkische Kreis bisher insgesamt 2.594 Coronafälle. 1.601 Personen haben den Virus bereits überwunden; 35 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden

• Altena: 22 Infizierte, 34 Gesunde, 29 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Balve: 10 Infizierte, 34 Gesunde und 11 Kontaktpersonen

• Halver: 34 Infizierte, 108 Gesunde, 75 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 97 Infizierte, 120 Gesunde, 149 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 8 Infizierte, 12 Gesunde und 10 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 315 Infizierte, 369 Gesunde, 636 Kontaktpersonen und 7 Tote

• Kierspe: 21 Infizierte, 46 Gesunde, 73 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 177 Infizierte, 305 Gesunde, 343 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 36 Infizierte, 72 Gesunde, 151 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 95 Infizierte, 174 Gesunde, 190 Kontaktpersonen und 11 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 26 Infizierte, 22 Gesunde, 20 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 31 Infizierte, 69 Gesunde und 86 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 31 Infizierte, 116 Gesunde, 37 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 20 Infizierte, 42 Gesunde und 31 Kontaktpersonen

• Werdohl: 35 Infizierte, 78 Gesunde und 46 Kontaktpersonen