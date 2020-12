Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises hat seit Montag, 28. Dezember, 336 Personen als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen. In der gleichen Zeit wurden 36 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Außerdem sind acht weitere Todesopfer zu beklagen.

Kurz vor der Jahreswende sind im Märkischen Kreis 827 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mit ihnen stehen 1.602 Kontaktpersonen unter Quarantäne. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts auf 132,6 gesunken. Da aufgrund der Weihnachtsfeiertage nur wenig getestet wurde, seien die Zahlen allerdings nur mit Vorsicht zu bewerten, heißt es vom Kreis.

Beim Kreisgesundheitsamt sind gestern, 28. Dezember, 36 neue positive Coronanachweise eingegangen. Darunter sind zwei aus Hemer, zehn aus Iserlohn und vier aus Menden.

Weitere acht Todesfälle

An oder mit einer Covid-19 Erkrankung sind weitere acht Menschen im Märkischen Kreis verstorben. Bereits am 21. Dezember ist ein 58-jähriger Mann in Hemer zuhause gestorben. In stationärer Behandlung sind am 25. Dezember ein 81-jähriger Iserlohner und ein 72-jähriger Plettenberger verstorben. Am 26. Dezember erlag ein 77-jähriger Mann aus Nachrodt der Erkrankung, ebenfalls in stationärer Behandlung. Am 27. Dezember verstarb eine 81-jährige Bewohnerin einer Mendener Senioreneinrichtung in einem Krankenhaus in Arnsberg. Am gleichen Tag starben ein 74-jähriger Mann aus den Niederlanden und ein 81-jähriger Mann aus einer Senioreneinrichtung in Meinerzhagen in stationärer Behandlung.

Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen heute, 29. Dezember, insgesamt 120 Coronatestungen, davon 18 an der Teststation in Lüdenscheid, 16 an der Teststation in Iserlohn sowie 86 mobil.

Derzeit werden 144 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 29 intensivmedizinisch.

Seit Beginn der Pandemie im Februar haben sich insgesamt 7.720 Einwohner des Märkischen Kreises mit dem Coronavirus angesteckt. 6.774 Märker haben die Krankheit bereits überwunden. 119 Personen sind an oder mit Covid19 verstorben. Das sind 1,54 Prozent der bisher infizierten Personen. Das Sterbealter beträgt durchschnittlich 78 Jahre.

Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden

Balve: 19 Infizierte, 118 Gesundete und 49 Kontaktpersonen und 1 Toter

Hemer: 71 Infizierte, 548 Gesundete, 156 Kontaktpersonen und 10 Tote

Iserlohn: 220 Infizierte, 1.606 Gesundete, 364 Kontaktpersonen und 23 Tote

Menden: 102 Infizierte, 732 Gesundete, 222 Kontaktpersonen und 23 Tote

Nachrodt-Wiblingwerde: 8 Infizierte, 138 Gesundete, 22 Kontaktpersonen und 4 Tote