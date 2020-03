Dem Gesundheitsamt des Märkischen Kreises wurden zwei weitere am Coronavirus Infizierte gemeldet. Es handelt sich um eine Person aus Plettenberg und eine aus Menden.

Lüdenscheider Lehrer und 34 Kontaktpersonen aus Quarantäne entlassen

Die gute Nachricht vorweg: Der infizierte Lehrer aus Lüdenscheid – der erste Corona-Fall im Kreis – und dessen 34 Kontaktpersonen konnte der Märkische Kreis aus der Quarantäne entlassen. Aktuell befinden sich neun labortechnisch-bestätigte Infizierte und 49 Kontaktpersonen in Quarantäne. Am 11. März wurde die Probe einer Person aus Plettenberg und einer Person aus Menden als positiv identifiziert. Das Gesundheitsamt ermittelt in beiden Fällen die Kontaktpersonen.

Infotelefon des Märkischen Kreises

Aktuell (Stand Donnerstag, 12. März, 15.00 Uhr) befinden sich somit derzeit 1 infizierte Person und 4 Kontaktpersonen in Iserlohn, 3 Infizierte und 31 Kontaktpersonen in Lüdenscheid, 2 Infizierte und 4 Kontaktpersonen in Menden, 3 Infizierte und 5 Kontaktpersonen in Plettenberg, 1 Kontaktperson in Altena, 1 Kontaktperson in Halver, 1 Kontaktperson in Hemer, 1 Kontaktperson in Meinerzhagen und 1 Kontaktperson in Neuenrade.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe hat unter der Rufnummer 116 117 einen telefonischen Info-Dienst eingerichtet. Dort werden alle Fragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus beantwortet. Das NRW-Gesundheitsministerium ebenfalls Bürgertelefon unter der Nummer 0211/91191001 geschaltet. Das Infotelefon des Märkischen Kreises ist unter 02351/966-7272 von 7:30 bis 18 Uhr erreichbar. Für weitere Informationen verweist der Kreis auf die eigene Homepage www.maerkischer-kreis.de.

Auch folgende Seiten bieten viele Infos zum Thema "Coronavirus":

Internetseite des NRW-Gesundheitsministeriums Internetseite des Robert Koch-Instituts Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums Internetseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (pmk)