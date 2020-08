Der Kreis meldet 31 Neuinfektionen am Wochenende. 811 Covid 19-Fälle zählt das Gesundheitsamt seit Beginn der Pandemie. In mehreren Schulen kam es seit Ferienende zu Infektionen. Der Kreis testet daher vermehrt in Klassen und Betreuungsgruppen.



Seit Freitag meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises 31 Neuinfektionen. Damit steigt die Zahl der aktuell Infizierten auf 134. Insgesamt 722 Personen gelten nach einer bestätigten Infektion als wieder genesen. Die Zahl der Kontaktpersonen unter Quarantäne bleibt mit 645 relativ stabil, zeigt allerdings starke Verschiebungen: So konnten beispielsweise in Halver 34 Personen entlassen werden, in Lüdenscheid hingegen ermittelten die Gesundheitsdienste des Kreises seit Freitag 47 Kontaktpersonen von bestätigten COVID-Fällen. Freitag meldete das Gesundheitsamt 646 Personen der Kategorie der Kontaktpersonen zu.

Der Infektionsfall in einem Iserlohner Sportverein zieht Tests an einer Iserlohner Berufsschule und einer Realschule nach sich. An beiden Schulen wurden Kontaktpersonen ermittelt. Um eine mögliche Ausbreitung zu verhindern, testen die Gesundheitsdienste des Kreises die gesamten Klassen der Kontaktpersonen.

In Iserlohn steht seit Sonntagabend eine Unterkunft für Asylbewerber mit 44 Bewohnern unter Quarantäne. Ein Mann zeigte Symptome, die auf das neuartige Coronavirus hindeuteten. Er befindet sich im Krankenhaus. Das Testergebnis steht aktuell noch aus. Ein Teil der Bewohner wurde vorsorglich abgestrichen. Weitere Tests werden veranlasst, meldet das Gesundheitsamt.

Für Reiserückkehrer die aus einem Risikogebiet einreisen, gibt es ein Online-Formular zur Meldung beim Gesundheitsamt: www.maerkischer-kreis.de.

Die Zahlen für die Städte:

Hemer: 2 Infizierte, 67 Gesunde, 19 Kontaktpersonen und 1 Toter

Iserlohn: 38 Infizierte, 181 Gesunde, 156 Kontaktpersonen und 5 Tote