Vor dem Hintergrund der Coronapandemie hat das Berufskolleg des Märkischen Kreises in Iserlohn sein Informations- und Beratungsangebot für Interessierte ausgeweitet und gleichzeitig dem Infektionsgeschehen angepasst. Auf verschiedenen Wegen können daher Interessenten sicher und bequem mit der Schule in Kontakt treten und sich ganz individuell über das Bildungsangebot informieren und beraten lassen – gerade auch in Hinblick auf die jetzt anstehenden Anmeldungen für das kommende Schuljahr.

So lädt das Berufskolleg weiterhin dazu ein, sich an festen Terminen in Videokonferenzen beraten zu lassen. Ebenso können Interessenten mit dem entsprechenden Online-Kontaktformular des Berufskollegs auch um Rückruf unter der eigenen Telefonnummer bitten.

Anstelle des jährlich stattfindenden „Tages der offenen Tür“ sind in diesem Jahr direkt über Telefon außerdem am Samstag, 30. Januar, von 10 bis 13 Uhr die entsprechenden Ansprechpersonen aus den Abteilungen Ernährungsmanagement (Tel. 02351/966-3530), Gestaltung (-3521), Land- und Gartenbau (-3653), Sozial- und Gesundheitswesen (-3525) sowie Wirtschaft und Verwaltung (-3534) erreichbar. Mehr Infos hierzu und zu allen Beratungsangeboten gibt es auch auf der Homepage des Berufskollegs unter www.berufskolleg-iserlohn.de.

Ab 30. Januar anmelden

Mit dem 30. Januar beginnt außerdem der Anmeldezeitraum für vollzeitschulische Bildungsgänge des Berufskollegs. Für Schüler, die aktuell nicht das Berufskolleg an der Hansaallee besuchen, erfolgt die Anmeldung über die Internetplattform „Schüler-Online“ (www.schueleranmeldung.de).

Das Berufskolleg bittet darum, die vollständigen Unterlagen vorrangig per Post zu versenden oder direkt vor Ort in den Briefkasten der Schule am Haupteingang Hansaallee einzuwerfen.