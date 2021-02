Der in der vergangenen Woche in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt beschlossene Aufnahmestopp für das Iserlohner St. Elisabeth Hospital ist ab sofort wieder aufgehoben.

Die nach dem Coronageschehen von der Klinikleitung und der Geschäftsführung unmittelbar eingeleiteten Maßnahmen, zeigten innerhalb kürzester Zeit ihre Wirkung. Die Lage konnte so innerhalb weniger Tage unter Kontrolle gebracht und beendet werden. „Alle Leistungen können ab sofort wieder in vollem Umfang und in gewohnter Qualität von unseren Patienten in Anspruch genommen werden“, sagt Dr. Berghoff, Ärztlicher Direktor der Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis. „An dieser Stelle ein großes Lob an unser Krisenmanagement. Alle Beteiligten haben in den letzten Tagen Höchstleistungen vollbracht. Allein gestern haben wir zum Beispiel rund 800 Mitarbeiter auf das Virus getestet, um unseren Patienten und unserem Personal die höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus testen wir natürlich auch weiterhin Patienten und Personal in kurzen Abständen.“

Für den Regelbetrieb im Mendener St. Vincenz Krankenhaus gibt es nach wie vor keine Einschränkungen und auch der Aufnahmestopp für die Geriatrie ist ab sofort aufgehoben.